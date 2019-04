HÕFF avalikustas kava ja alustas piletimüüki

Festivali avavad reedel verivärske Eesti õudusfilm «Karv» ja Kanada düstoopiline ulmepõnevik «Friigid» – rahvusvaheliste festivalide komeet, Trieste ulmefilmide ja Pariisi fantaasiafilmide festivali võitja. Selles Zach Lipovsky and Adam B. Steini filmis põgeneb koduseinte vahele suletud 7-aastane tüdruk paranoilise isa valvsa pilgu alt, et minna esimest korda avastama kutsuvat välismaailma, mille eest isa on rangelt hoiatanud. Osades andekas lapsnäitleja Lexy Kolker, filmidest «Tagasi looduse rüppe» ja «Tundmatu naise lahkamine» tuttav Emile Hirsch ja juba legendiks saanud kahekordne Oscari kandidaat Bruce Dern.