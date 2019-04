Galerii: Wilkom festivali avamine

Prantsusmaa on tänavu üldse tugevalt esindatud. „Uju või upu“ räägib keskealiste meeste kujundujumise võistkonnast ja verine krimimärul „Mässajad“ kõnetab huumorit umbes samamoodi nagu Quentin Tarantino. Wilkomi kavast leiab ka Hispaania kossukomöödia „Tšempionid“, mis võitis veebruaris Hispaania riikliku filmiauhinna Goya põhilises, parima filmi kategoorias, Ameerika musta komöödia pärl Boots Riley „Vabandust, et tülitan“ väärinuks oma fantastilise satiiriga paljude arvates kohta Oscarite jagamisel. .

Prantsuse temaatika jätkub festivali eriprogrammis, mille kangelaseks on Pierre Richard. Linastusele tulevad kaks nõukogude-aegset rahva lemmikut "Pikk blond mees, must king jalas" ja “Kits”, ning lisaks neile endiselt aktiivse vanameistri uus linateos “Vanad võrukaelad”.

Sel aastal on programmis ka killuke Eestit. 5. aprilli õhtul leiab aset retrohõnguline vanade reklaamfilmide õhtu legendaarse tele- ja reklaamimehe Olavi Osolini juhtimisel. Publikuni tuuakse valimik Eesti Reklaamfilmis toodetud nõukogude-aegsetest telereklaamidest, mis tänapäeval üpris humoorikalt mõjuvad.

Lisaks nimetatutele on valik väga mitmekülgne – on midagi noortele, dokisõpradele ja ka täiesti rokkiv Soome lühifilmide eriprogramm, mis näitab, et meie põhjanaabrid pole kaugeltki mingid häbelikud totud nagu vahel arvatakse.