XVI rahvusvaheline koorifestival «Tallinn 2019» toob Tallinna üle 1300 laulja 12 riigist!

Koorifestivali kunstiline juht on Kaspar Mänd.

Reedesel päeval on Tallinna metodisti kirik konkursi päralt – võistlevad laste-, noorte-, nais-, mees-, poistesega-, sega- ja kammerkoorid ning rahvamuusika kategooria koorid.

Festivali passid ja piletid on müügil Piletilevis ja Piletimaailmas.

1972. aastast Tallinnas toimuv konkurss on Eesti ainus rahvusvaheline koorikonkurss ning osalema on kutsutud kõik kooriliigid üle kogu maailma. Festivali korraldab Eesti Kooriühing ning see toimub Tallinnas üle aasta.