«Teatri puhul on tore, et igaühel on võimalus uuesti jalgratast leiutada»

Minuga samal ajal jõuab kulleriga kohale tellimus kohalikust supermarketist. «Õlut polegi!» ütleb Kerge seda avades ühtaegu joviaalselt ja eleegiliselt. Ta selgitab, et armastab tumedat Tšehhi õlut, mis praegu müügil hea hinnaga. «Kuidas sa saad jätta võtmata?!» Kuid tema abikaasa Elle Kulli eelmisel õhtul koostatud ostunimekirjast on see toode müstilistel asjaoludel välja jäänud. Kerge hääles ja hoiakus käib pettumus üllatusest üle – tundub, et see ei juhtunud esimest korda. «Ega midagi.» Ta võtab selle episoodi kokku kirjandusklassikast tuntud tõdemusega: «Valitsus, mis tõstab õlle hinda, ei püsi.»