Kahn, Khan ja ÜRO

Roosevelti saarel on Louis Kahni projekteeritud «Nelja vabaduse» memoriaal, kus peegelduvad Ameerika Ühendriikide 32. presidendi Franklin Delano Roosevelti 1941. aastal peetud ajaloolise kõne peaseisukohad. Roosevelt rõhutas, et igale inimesele peavad olema tagatud neli peamist vabadust: sõna- ja väljendusvabadus, usuvabadus, vabadus puudusest ja vabadus hirmust. Need neli peamist vabadust on ka Roosevelti saarelt otse üle East Riveri asuva ÜRO harta ja inimõiguste ülddeklaratsiooni nurgakivid.

FOTO: Arne Maasik