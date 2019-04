Vastulause Indrek Grigorile

Kogu tegevuse spetsiifikat mingil määral tundes väidan, et tehtud algus ei ole kõige hullemate killast. Vastupidi, konkreetse tulemusega võib rahul olla, ka saime tegijatena hea kogemuse.

Ühtlasi uuriksin vastu – kas on võimalik nimetada Eestis enim marginaliseeritud kunstivormi, kui seda on maalikunst? Loomeala marginaliseerimisastet hinnates võib väita, et oleme tahtmatult lindpriid ehk vabad.

EML on sisuliselt minieelarveline projektipõhine organisatsioon, kus töö toimub vabatahtlikuse alusel, palkasid ei maksta, ka see võiks olla paljudele otsustajatele mõtlemise koht.

«Autokraatse juhtimise tõttu on nii liit kui ka galerii laiemast kunstiringkonnast lihtsalt välja lülitatud.»

Kui antud asutuse kontekst on nii tõsine, siis jääb meil üle kaasa tunda Läti kunstiringkondadele, et nad ei saa ühes või teises hoones käia. Analoogselt ei külasta Eestis mõned kunstnikud neid galeriisid, mis ei ole täitnud oma finantskohuseid kunstnike ees. Sageli jäävad taolised lood küll kuluaaridesse pidama ning suuremat kambakat ei ole meie kunstiringkonnad veel teinud.

Teame samas ühte pikale veninud juhtumit, kus kunstnik ähvardas lõpuks galerii aknaid isiklikult ja individuaalselt karguga sisse lüüa ning mis kõik lõppkokkuvõttes toimis ka üsna efektiivselt – autorile maksti müüdud maali rahad kohe välja.

Arvan, et kommunikeerumine on oluline, tegemist võib olla võtmeküsimusega keeruliste ja ebameeldivate olukodade lahendamises.

«...korralikus nüüdisaegse kunsti saalis ei tohi olla klaverit.»

Mainimata on jäetud Riia galerii laest rippuv gigantne kuues varvas...

Mul on kahju, et ei saa lugejatega jagada kõiki homeerilisi, kafkalik-piibellikke lugusid või keerulisi olukordi, millele tuleb ühte näitust üles ehitades tähelepanu pöörata või mida käigupealt lahendada. Samas ma ei tea, kas tõesti on kusagil mujal või mõnel teisel erialal asjalood teisiti. Ma tahaksin väga kohata üliperfektset galeriid ja teha sellega koostood. Selle nimel tegutsemegi siin ja praegu.

«...tegemist on Läti Kunstnike Liidu muuseumi eksponaatidega. Liidu kunstifond, mis toimib samasugusel põhimõttel kui Tallinna Kunstihoone Fond.»

Eesti ja Läti Kunstifondid hoiustavad turuülest väärtust ehk käegakatsutavalt tavatut, olles seeläbi võrdsel positsioonil riiklike muuseumide või tipptasemel erakollektsionääridega. Siin on sisuliselt tegemist sekulaarse müsteeriumiga par exellence.

Läti Kunstnike Liit, EKList mitu korda vaesema asutusena toimib museaalsetel alustel ning kindel on, et taoline ajalooline ja riiklikele muuseumidele alternatiivne kunstifond omandab ajas aina kõrgemat väärtust.

EKLi omandis olev kunstihoone fondi kogu on ajaloo tuultes läbinud mitmeid kannatuste radu ja kärpeid. Selge on, et kollektsiooni väärtus seisneb nii selle üksikutes teostes kui kogu allesolevas tervikus, s.o äärmiselt põnevas graafika-maali ja skulptuurikaoses, mis ei võta palju ruumi, kuid mille lisandväärtus kogu tänasele kujutava kunsti valdkonnale on mõõtmatult suur.