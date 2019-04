Tõnu Õnnepalu luulekogu «Mõõt» ilmub tõlgituna soome keelde

Tõnu Õnnepalu luulekogu «Mõõt», mis ilmus originaalis 1996. aastal Emil Tode pseudonüümi all, on juba kuues temalt soome keeles ilmunud teos. Luulekogumiku «Mõõt» – soome keeles «Mitta» – on tõlkinud luuletõlgetele spetsialiseerunud Katja Meriluoto. Teose annab välja kirjastus Kustannusliike Parkko.