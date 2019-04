Ilmunud on näitleja Andrus Eelmäe biograafia «Igavene poisike»

See lugu näitab, et ei tohi lakata unistamast, kuna mõned unistused täituvadki alles pärast esimest noorust. Põhiline on aidata end ise, osata olla tänulik ja rõõmus, unustamata uudishimulikku poisikest enda sees. Raamat on illustreeritud mustvalgete fotodega, toimetanud Kerttu Rakke.