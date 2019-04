Mis tunne on olla mina ise?

Filosoof Thomas Nagel ehitas üles mõttekonstruktsiooni, kuidas inimene püüab mõista, mis tunne on olla nahkhiir. Ta väidab, et see on kujuteldamatu. Eriti teatris, mille põhitööriistad on kujundid ja tegevuseks kujutlemine, oleme väga saamatud. Meie kujutlusvõime on piiratud isikliku kogemusega, ainus, mida me teha saame, on kujutada ette, mis tunne mul oleks olla nahkhiir, väidab Nagel.