Stephen King äärmuslikult lihtsakoelistele

On asju, mis on aja jooksul lihtsalt muutunud. Näiteks Mary Lamberti 1989. aasta filmis Stephen Kingi enda stsenaariumi järgi on pikk perekondlik söögilauaarutelu kassi munade mahavõtmise üle – vaevalt on küsimus poliitkorrektsuses, aga tänapäeval vist põhjustaks diskussiooni pigem see, kui neljakäpaline sõber ikka veel stardivarustusega ringi jalutaks.