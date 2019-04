Linnar Looris tuleb Estonia balletti uueks looma

Viimased 13 aastat välismaal tantsinud Linnar Looris valiti kolme kandidaadi seast Estonia balletitrupi ehk Eesti Rahvusballeti kunstiliseks juhiks. «Esiteks seepärast, et ta on eestlane,» vastab rahvusooperi direktor Aivar Mäe küsimusele, miks just Looris. Rahvus on Mäe hinnangul tähtis aga seepärast, et Estonias soovitakse hoogustada balletiliikumist Eestis. «Me räägime siiski Eesti Rahvusballetist ja see on põhjus, miks rahvusküsimus oli minu silmis oluline.»