Tartu lastekirjanduse auhinna kandidaadid on selgunud

Andrus Kivirähki «Tilda ja tolmuingel» (FD Distribution) on mõtlema ärgitav lasteraamat nii suurele kui väikesele lugejale. Selles tõsisetest asjadest kirjutatud südamlikus loos põrkuvad tänapäeva maailma tarbimis- ja tehnoloogiakultus kogu oma praktilisuses ja küünilisuses ning lapselik usk maagiasse ja õnnelikesse lõppudesse.

Jana Maasiku «Hopspelleri amulett» (Tänapäev) on hoogne seikluslugu mõisnikutütre, vabrikandipoja ja aednikupoisi juhtumustest, mille muudab eriliseks 20. sajandi alguse mõisaatmosfääri ja -olustiku oskuslik edasi andmine. Raamat viib lugeja hetkeks maailma, kus elu ilma nutitelefonide, pinkoodide ja salasõnadeta on täitsa mõeldav ja huvitav.

Aino Perviku «NummiPealt ja mujalt» (Tänapäev) on üsna ebaharilik raamat, mille iga järgmine lehekülg viib lugeja justkui täiesti uue raamatu juurde. Teos koondab endas nii jutte NummiPea linnas elavatest inimestest kui ka limerikke – lühikesi absurdseid luuletusi. Lugudesse võib suhtuda ühelt poolt lõbusa muigega, kuid teravama silmaga lugeja võib raamatus kohatud tegelasi leida igapäevaselt ka enda ümbert.

Priit Põhjala «Onu Mati, loomaarst» (Tänapäev) on humoorikas ja kohati heas mõttes absurdnegi raamat loomaarst Matist, kes hoolitseb kõikide loomaaia sõraliste, kabjaliste, käpaliste, loivaliste, tiivuliste ja uimeliste eest. Naljakate juhtumite varjus on Priit Põhjala oskuslikult püüdnud noort lugejat loomi, nende harjumusi ja elustiili puudutavate teadmistega varustada.

Anti Saare Pärdi lugude sari: «Pärt ja ploomid», «Seisa siin, Pärt», «Pärt ja viimane koogitükk» (Päike ja Pilv). Teinekord võivad igapäevased asjad tohutult keerulised tunduda, eriti siis, kui oled veel üsna väike. Anti Saar on elanud oskuslikult sisse väikese Pärdi hingeellu ning kirjeldab poisi hirme ja ootusi, mis kindlasti äratab noores lugejas äratundmist.

Auhinna väljaandmist korraldab Tartu linnaraamatukogu koos mänguasjamuuseumiga. Žürii koosseisusu kuulusid lisaks Reeli Reinausile Anu Amor-Narits ja Kairi Savva linnaraamatukogust ning Annika Haga ja Marge Pärnits mänguasjamuuseumist. Nagu eelmistel aastatel lähtus žürii valiku tegemisel põhimõttest, et raamatus peituv lugu pakuks avastamisrõõmu nii lastele kui ka täiskasvanutele, et kirjaniku mõte oleks väikest lugejat toetav, ning et teos oleks kirjutatud ilusas emakeeles.