Loodusfilm «Tuulte tahutud maa» valiti Saksamaa NatureVisioni võistlusprogrammi

«Meil on hea meel, et Eesti loodusfilm «Tuulte tahutud maa» saab ka välisriikide publiku tähelepanu. Oleme filmi näidanud veel Soomes, Saksamaal, USAs, Rootsis, Šveitsis, Kanadas ja Belgias. Belgias oli publik hämmingus, et Eestis on nii palju metsikut loodust alles. Belglased tõdesid kurbusega, et neil enam sellisel kujul metsikut loodust ei ole, » ütles filmiprodutsent Katri Rannastu ja lisas «Sellisel viisil on hea tutvustada Eesti kaunist ja kordumatut loodust välisriikidele.»