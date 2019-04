Raadioteater tähistab 91. sünnipäeva kuuldemängu esietenduse otseülekandega

Koguperekuuldemäng «Kusti» viib tagasi aega, mil Raadioteater ei olnud veel sündinudki. See on pilguheit ühe eestlaste armastatud suurmehe lapsepõlve nii, nagu see tema mälestuste põhjal olla võis – tulvil helisid, koerustükke ja mänge. Tuleb välja, et polegi väga vahet, kas elada täna või sada aastat tagasi, samasugused väänkaelad on poisiklutid ikka.