KUMUs avatakse Vene avangardismi ja konstruktivismi klassiku näitus

See on Gustav Klucise esimene isikunäitus Eestis, mis kajastab tema loomingulist arengut, töövõtteid ning teoreetilisi seisukohti. Lätis sündinud Klucis sattus Venemaale 1915. aastal tsaariarmee koosseisus ning otsustas Läti küttide liikmena pärast Oktoobrirevolutsiooni sinna jäädagi. Kodumaale ei naasnud ta enam kunagi ning tema Läti päritolu on siiani üsna vähetuntud fakt. Klucis õppis aastatel 1918–1921 mõjukas kunstikoolis VHUTEMAS Kazimir Malevichi ning Antoine Pevsneri juhendamisel ning arendas varakult välja eksperimenteeriva ning tehniliselt visionäärse käekirja.