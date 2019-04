Ida-Euroopa postsovetlik šikk

Kumu näituse sissejuhatuses nenditakse, et mood on «tundlik kultuurimõõdik, mis registreerib ajastulised muutused hoiakutes ning uued suundumused». Ilmselt on rõivamood üks käepärasemaid märguandeid sellest, et ajad ja inimesed muutuvad ning tahavad teistmoodi välja näha. Näitus presenteerib nõukogudeaegsest igapäevaelust inspireerituna loodud kunsti – nii rõivaid kui ka laiemalt konteksti mõtestavaid taieseid.