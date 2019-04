Peatagem piirialane häire

Julia Augi lavastuse «Minu Eesti vanaema» sisuliseks teljeks on autori kodakondsuse saaga, mis kohtus mitu aastat väldanud. Teema on emotsionaalne ja isiklik, tekitades teatrivahendite abil ka publikus kiusatuse emotsionaalselt poolt valida. See on keerukas tee, sest autoril on nii kunstiline kui ka sotsiaalne vastutus: Julia Augi põnev suguvõsa ajalugu pakub samastumisvõimalust paljudele, samas kui juriidiliselt on võimalik väita, et tema praegune kodakondsus on rohkem isikliku valiku tulemus.