Sakala tänava teatrimaja saatus hakkab selguma

«Kui on miski, mis meie etenduskunstide pilti eriliselt iseloomustab, siis on see mitmekesisus ja lennukate ideede rohkus. Teatritegemisel ei näi olevat mingeid piire. Ka sellele konkursile tulnud ideekavanditest käisid läbi kõikmõeldavad väljendusvahendid alates vanast heast sõnateatrist ja tantsukunstist kuni uuemate tehnikasaavutuste kaasamiseni. Sellepärast oli konkurss väga rõõmustav ja me täname kõiki, kes kaasa lõid,» ütles Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein.