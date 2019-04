Homme algab Tallinnas rahvusvaheline koorifestival

Koorifestivali kunstiline juht Kaspar Mänd sõnab festivali eel: «Koorifestival on üks tõeline muusikapidu, kuhu tuleb kokku kümneid koore üle kogu maailma. Igaühel on oma nägu ja oma kõla ning kuulajal on seeläbi hea võimalus saada aimu, mis toimub koorimuusikas üle maailma ja kuhu paigutub Eesti selles pildis.»