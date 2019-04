Tartu Kunstimajas avatakse kolm uut näitust

Näitus tegeleb valguse, varjude, pimeduse, kosmilise, metafüüsilise, müstilise ja loodusliku kokkupuutepunktide kompamisega. Maailm vajab valgust nii laterna, majaka, taevatähe kui ka kunstiteose kujul. Autorite teostes peitub lootus. Isegi kui need tegelevad keeruliste küsimustega, kätkevad nad siiski muutuse võimalust.

Näitusel olevad õlimaalide ja assamblaažid jutustavad lugusid inimeseks, taimeks või loomaks-linnuks olemisest. Lisaks tavapärasele lõuendile on kasutatud tõrvatud paadilaudu, kõrgkuumuskeraamikas valminud pisiplastikat, kerisekive, kuivatatud taimi ja teisi looduslikke materjale. Maailm on müsteerium: iga olend, tekkiv situatsioon, asi ja ese ses ilmas on ainulaadne.