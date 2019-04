Vivat Germania!

Nüüd on neil aga uus album tulekul ning selle puhuks andsid nad välja uue singli «Deutschland», mille video ärritab, manipuleerib ja provotseerib. Tegemist on stiliseeritud (üle- ja) sissevaatega Saksamaa ajalukku ning muu hulgas ka selle koledamatesse seikadesse. Bändile omaselt ajab Rammstein asjad teravaks: ehkki muusika ise ei üllata, on just selle video mõnusalt intensiivne märgi- ja sümbolisupp.