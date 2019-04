Sisearhitektuuri tudengid kavandavad Heimtalisse kahe materjali kokkupuutest inspireeritud mõttekoda

Kuna akadeemilise aasta käigus valminud tudengiprojektide reaalne ruumiline inspiratsiooniallikas asub Heimtalis, on igati loogiline, et tööd pannakse nüüd, kevadel, ka Heimtalis kõikidele vaatamiseks välja. Juhendajate sõnul pidasid tudengid stuudiokursuse käigus jahti lihtsatele lahendustele, mille tulemuseks oleks mitmekihiline ruum.

EKA sisearhitektuuri osakonna juhataja, professor Hannes Praks selgitab: "Osakonna magistriprogrammis on kaks läbivat joont - ruumi loomise digitaalsetele töövahenditele ja -meetoditele keskenduv kõrgtehnoloogiline ehk hi-tech suund ja nö madaltehnoloogiline, low-tech suund, millega peame silmas seda, et ruumi loova sisearhitekti ja arhitekti ning disaineri oskustepaketti võiks kuuluda info- ja kõrgtehnoloogiliste kõrval ka lihtsate, mitte-masinlike, tööstusrevolutsiooni-eelsete töövõtete, materjalide ja lahenduste tundmine ning valdamine: töö käe, tööriista ja materjaliga. Just viimasega tegelesidki tudengid Heimtalis juhendajate ning Anu Raua käe all: otsisid kahe lihtsa materjali kohtumispunkte ruumis, püüdes minimaalse võimaluste ja vahendite hulgaga uut, spetsiaalselt Heimtalisse mõeldud ruumi luua. Usume, et suunates magistrante läbi proovima nii kõrgtehnoloogilist kui nö käsitöölist suunda, väldime olukorda, kus ülikooli arhitektuuristuudio ühes nurgas tegutsevad primitiivseid töövõtteid kasutavad humanistid ja teises nokitsevad digitaalseid töövõtteid ülistavad tehnokraadid."