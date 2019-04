Ilmus Peter Sloterdijki monoteismide käsitlus «Jumalahullus»

Raamatus võetakse vaatluse alla kolm põhilist monoteismi vormi – judaism, kristlus ja islam – ning visandatakse nende järkjärguline ilmumine ajaloolise konfliktina. Sloterdijk eritleb rindejooni monoteismide vahel ja nende sees ning arendab lõpuks mõttekäiku, kuidas monoteismid võiksid oma ainutõe-taotlustest pikkamööda loobuda. Autor hoiatab raamatu sissejuhatuses lugejat, et tegu pole ohutu arutlusega, ning võrdleb seda lahtise südameoperatsiooniga: «selleks on valmis üksnes keegi, kes tahab ennetada oma veendumuste infarkti». Terve hulk fenomene, mis traditsiooniliselt kuuluvad pühaduse või transtsendentsi valda, antakse raamatus religioonivaba tõlgendamise kätte, mis võib mõjuda pühadust teotavalt, ehkki pole nii mõeldud.

Peter Sloterdijk (snd 1947) on saksa filosoof ja kultuuriteoreetik. Temalt on ilmunud üle viiekümne raamatu, neist tuntuimad «Küünilise mõistuse kriitika» (1983) ja triloogia «Sfäärid» (1998–2004). Sloterdijk on kuulus ka sagedaste avalike väitluste ja poleemilise kultuurikriitika poolest. Erinevalt akadeemilise filosoofia peavoolust ei pelga Sloterdijk huumorit ega spirituaalsust, õrnust ega raevu, säravaid kujundeid ega meeldejäävaid fraase, igavusele eelistab ta erutust ja kitsidusele liialdust. «Jumalahullus» («Gottes Eifer», 2007) kuulub Sloterdijki hilisemasse loomingusse. See teos on küpse mõtiskluse vili ja koondab endasse mõttekäike, mille haare on ainulaadne ja aktuaalsus vaieldamatu.