Saaremaa teater jätkab tööd sihtasutusena

Uue sihtasutuse asutajad on ühiselt riik ja Saaremaa vald. Pärast asutamist viib vald läbi senise munitsipaalasutuse Kuresaare Linnateater tegevuse lõpetamise ning korraldab töötajate ja varade liikumise sihtasutuse alla. «Kuressaare teater on teinud taasasutamisest peale head tööd. On selge, et see teater kannab endas väga olulist kohaidentiteeti, mis on vajalik saartele ning äärmiselt tähtis kogu Eesti kultuuriruumi mitmekesistamisel,» ütles kultuuriminister Indrek Saar.