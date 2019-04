Vikerkaar loeb. See kole sõna „populism“

Vahel on arvatud, et „populism“ polegi muud kui halvustav silt demokraatia jaoks – tähendavad ju demos ja populus oma vastavates keeltes enam-vähem sama, nimelt rahvast. Rein Müllerson on märkinud: „Juba aastakümneid on enamiku lääneriikide liberaalsed eliidid sildistanud demokraate, kelle poliitprogrammid (või isiksused) neile ei meeldi, populistideks. [...] Samal ajal nimetavad demokraadid (populistid) liberaale ülbeteks elitistideks, kes on võõrdunud rahvast, selle vajadustest ja mõtteviisist, peavad rahvast luuseriteks ja halvasti informeerituks.“