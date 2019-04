Miłoszi üleajalooline aasta

Czesław Miłosz on oma „Teeäärses koerakeses“ (eesti keeles ilmunud 2011) osutanud, et linnu sära ilutseb tema nimes, mitte linnus. Nõnda et kui näen praegu mööda oma sõbra, iidse männi krokodillikoort pea alaspidi ronivat (laskuvat) puukoristajat nimega Sitta europea, millega Lamarck teda õnnistas, peaks see nimi linnu mulle justkui säravamaks tegema. Aga eestlasele vist ei tee, ehkki Miłoszi näide – Emberiza citrinella – võib-olla teeb, kuigi selle taga siutsuv „talvike“ on mulle säravam.