Kuusk, Nuut ja Rooste tegid lavakava Eesti elust

«Lollide laev» või täpsemini narride laev on muidugi uusaja koidikult pärit Rotterdami Erasmuse kujund, aga passib meie aega hästi. Rooste ja Kuusk põimisid üheks oma luuletused-laulud-lood, mis räägivad kõige täpsemini me ajast, Erki-Andres Nuut seob selle loo kokku kummastavaks-kummituslikuks kabareeõhtuks.

Aeg lihtsalt on on selline, et luuletaja ei saa vaikides kodus istuda. Kuusk ja Rooste on viimastel aastatel (nii koos kui eraldi, aga ikka üksteise asju väisates ja vastastikku kontluuletajat tehes) korraldanud kümneid säärased luulesündmusi Tallinna eri paigus. Nuut ja Rooste on koos esinenud juba tubli kümnendi.