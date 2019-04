Selgusid Eesti uue muusika auhinna nominendid

2016. aastal auhinna saanud ja tänavuse aasta žürii liikme Liisa Hirschi sõnul on kunstiteoste paremusjärjestusse panemine üks subjektiivne ja keeruline töö. «Eriti veel kui lugude maht varieerub soolopalast kuni kahe tunnise lavateoseni. Konkursile saabus palju head muusikat,» kommenteeris Hirsch.

«Üllatas noorem põlvkond heliloojaid, samuti mõned huvitavalt realiseerunud koostööd ning selgelt eendusid paar teost oma terviklikkuse ja «miski» lisamõõtmega,« märkis Hirsch. Teose kirjutamine vajab tema sõnul üldiselt pühendumist, jõudu ja üksi olemist. «Kui sünnib üks väga hea teos, siis seda peaks ilmselgelt märkama – heliloojale on see tihti ka ühe palju suurema arengukaare kulminatsiooniks. Toetav tagasiside annab uut jõudu edasi liikumiseks,» lisas Hirsch.

Eesti Heliloojate Liidu juhatuse esimehe ja žürii liikme Märt-Matis Lille sõnul on LHV uue heliloomingu Au-tasu üks prestiižikamaid tunnustusi heliloojate jaoks Eestis. «Nominentide näol on tegemist väga eriilmeliste ja samas äärmiselt kõrgetasemeliste teostega. Eesti muusika on jätkuvalt omanäoline ning suudab ühendada kaasaegseid professionaalseid käsitööoskusi kunstilise sügavuse ja ambitsioonikusega,» kommenteeris Lill.

«Kuna me sel aastal anname preemia välja erilises rahvusvahelises rambivalguses, siis on hea meel tõdeda, et eesti muusika on selgelt, eredalt ja kindlalt maailma muusikakaardil,» lisas Lill.

Nominendid:

Age Veeroos – «Mõttelõng»

Andrus Kallastu – «Šamaani surm»

Arash Yazdani – «Nakba»

Elo Masing – «Suhestuv struktuur»

Erkki-Sven Tüür – Sümfoonia nr 9 «Mythos» ja «Ingli osa»

Helena Tulve – «Tundmatuis vetes»

Jüri Reinvere – «... ja väsimus õnnest nad tantsima viis»

Liina Sumera – «Conatus»

Kuigi Märt-Matis Lill hääletati nominentide sekka, siis žürii esimees taandas enda kandidatuuri suuremeelselt maineka auhinna saajate hulgast. Lill märkis, et žürii esimehena on selline käitumine ainumõeldav ning ta on tänulik saadud tunnustuse eest.

Konkursi eesmärk on väärtustada uut Eesti heliloomingut ja aktiivseid heliloojaid. Esitada saab vaid kandideerimisele eelneval aastal (2018) maailma esiettekandele tulnud teoseid, mille autor on Eesti helilooja. Auhinnaks on 5000-eurone stipendium, millega tõstetakse esile uut nüüdismuusikat, mis kõnetab ja väärib laialdast rahvusvahelist kõlapinda.

Tänavune žürii: 2016. aastal LHV Au-tasu pälvinud helilooja Liisa Hirsch, žürii esimees Märt Matis Lill (EHL), Kaspars Putniņš (Eesti Filharmoonia Kammerkoori peadirigent), Tiia Teder (Klassikaraadio) ja Kerri Kotta (Eesti Muusikateaduse Seltsi esimees).

2018. aasta nominentide seas olid heliloojad Marianna Liik, Galina Grigorjeva, Madli Marje Sink, Elis Vesik, Tatjana Kozlova-Johannes, Jüri Reinvere, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Liisa Hirsch ja Ülo Krigul. LHV Au-tasu sai Erkki-Sven Tüür teose eest «Solastalgia».

LHV Pank ja Eesti Muusika Päevad alustasid tunnustuse jagamisega 2016. aastal. LHV uue heliloomingu Au-tasu partnerid on Eesti Heliloojate Liit, Eesti Muusika Infokeskus, Klassikaraadio ja ERR.