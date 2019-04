Nõmmel etendub dokumentaallavastus elust abielus

Vastused on jagatud nelja näitleja vahel ning põimitud üheks tervikuks. Selle kaudu uuritakse, kuidas mõni abielu jääb meie heitlikul ajastul pikkadeks aastateks kestma, kas nad ei tülitse ega solvu, mida nad teevad teisiti? «Selles tükis on nii rõõmu kui kurbust. Oleme saanud tagasisidet, et mõnelgi vaatajal on olnud siirast äratundmisrõõmu ja paralleele oma abieluga,» ütles Aule.