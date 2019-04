Maailma kõige kuulsam teismeline

Asi on ametlik. Billie Eilish on nüüd ajaloo kõige noorem naisartist, kes oma albumiga Ühendkuningriigi albumimüügitabelis esikohale tõusnud. Billie oli selleks hetkeks täpselt 17 aastat, kolm kuud ja 18 päeva vana. Õieti noor. Senine rekordiomanik Joss Stone võib selle saavutuse nüüd oma CVst maha tõmmata, tema nimel oli see rekord aastast 2004 albumiga „Mind, Body & Soul“, aga Billie oli temast ikkagi kaks kuud ja kümme päeva noorem.