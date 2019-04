François Ozoni uus film käsitleb alaealiste seksuaalset ärakasutamist kirikus

Filmi kolmeks peategelaseks on Alexandre, François ja Emmanuel ‒ tavalised mehed Prantsusmaa suurlinnast Lyonist, mille üle kõrgub uhke basiilika. Selle grandioosse ehitise müüride vahel tegutses aastakümneid katoliku preester Bernard Preynat ‒ karismaatiline mees, kes andis piiblitunde ja juhendas skaute. Nende hulka kuulusid ka Alexandre, François ja Emmanuel ‒ viksid, kuulekad ja tublid poisid, kes olid alati valmis preestrile abikäe ulatama. Kui Alexandre avastab, et isa Preynat tegeleb ikka veel lastega, pöördub ta selgituse saamiseks katoliku kiriku poole. Sest pole ju võimalik, et mesikeelse usumehe teod on tema tööandjale teadmata. Isa Preynat nimelt armastas lapsi liiga palju...