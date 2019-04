Pastelne ja kaunis megamix

Kompaktne arv noorema põlvkonna külalisi ja galerii esinduskunstnikke on pandud omavahel vestlema ning ühtlasi on üles leitud nende kõigi loominguline ühisosa või puutepunktid. Olgu siinkohal esile toodud näiteks materjalitundlikkus, argise segipaiskamine, mikro- ja makrovaadete kõrvutamine… Aga ka õrnus ja tonaalne pastelsus, mis omakorda kohtub geomeetrilise kaalukusega.

Võib oletada, et eesliide «post-» näituse pealkirjas osutab kerge irooniaga sellele, et elame ajastul, mil seda nähtuste märkimisväärsuse toonitamiseks sageli kasutatakse. Pealkiri tervikuna aga aitab tegelikult kevadiste grupinäituste formaati ümber sõnastada/mõtestada, tunnistades paljastavalt, et tegu polegi mitte millegi muuga kui talvejärgse (või talvest välja kasvanud) mix’iga.