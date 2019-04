Corrosion of Conformity esineb juulis Tallinnas

1982. aastal kokku tulnud bändi ajalugu on kirju. Aastate jooksul on koosseis olnud pidevas muutumises, aktiivsete tegutsemisaastate vahele on jäänud mitmeid pikemaid pause. Koosveedetud aeg on siiski veedetud viljakalt, sest avaldatud on 10 täispikka stuudioalbumit, 11 muusikavideot ning live-album.

Dekaadipikkuse eemaloleku järel on bändiga taas liitunud kitarrist Pepper Keenan, kes mängib kaasa viimasel, 2018. aasta algul avaldatud kauamängival «No Cross No Crown». Muusik garanteerib, et eemaloldud aja tõttu helipilt kannatanud ei ole ning meloodiatest võib leida vanale heale Corrosion of Conformityle omaseid elemente.