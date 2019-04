Ilmunud on Olev Remsu romaan Konstantin Pätsist

„Tänan, Ludmilla Konstantinovna,“ sõnas nr 12. „Säga. Päris paras. Mina olen suuremaidki näinud. Kord püüdis Jaan Tõnissoni poeg Ilmar Emajõest kahe meetri pikkuse säga. Emajões oli sägasid nagu liiva mere ääres. Hüppasid lups ja lups üle Kivisilla, ise läikisid otsekui oleksid need hõbedast valatud. Kivisild on ilus, enneolematult ilus, teie olete vaba, minge vaatama! Hoidke ainult ette, et sägaga teile vastu pead ei hüppa. Kindlasti on sägasid praegugi, kui nad just pole Peipsi kaudu Venemaale ujunud. Piir on ju lahti ja see on halb. Pärast laskis armukade naine Tõnissoni maha. Mitte Jaan Tõnissoni, vaid tema poja Ilmar Tõnissoni. Kusjuures pärast selgus, et armukadeduseks – või nagu meie keeleuuendaja Johannes Aavik tahab: kiivuseks – polnud põhjust. Abielutruuduse rikkumine oli vaid ettekujutus. Nagu ehk kogu maailm. Mulle meeldib mõnikord mõelda, et kogu maailm on ettekujutus. Ontoloogiaporbleemid on väga huvitavad. Kas ma olen olemas või pole ma olemas, küsin ma endalt tihti.“