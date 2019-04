Tuleb kohtumisõhtu legendaarsete muusikamänedžeridega

Eesti roki sündi ja lapseiga näinud Ari Dubin oli kontsertide ja festivalide korraldaja, Eesti esimese diskoklubi asutaja, ansamblite Monstrum, Teravik ja Proov 583 ning selliste legendide nagu Marju Läniku ja Gunnar Grapsi mänedžer. Raivo Sersant on läbi aegade lavalaudadele aidanud Andromeeda, Jaak Joala, Radari, Ele ja Kaja Kõlari, Marju Läniku ja Ultima Thule. Aivar Sirelpuu oli Eesti Riikliku Filharmoonia estraadimuusika osakonna juhataja. Arvestades, et Eesti staare saatis Venemaale esinema just Filharmoonia, siis võib juhataja olulisust ja vastutust vaid ette kujutada, eriti arvestades paljude muusikute suhtumist ja käitumist.