Maria Faust muusikast, edust, juhusest ja naiseks olemisest 

Taani pealinnas Kopenhaagenis elaval Maria Faustil on muljet avaldav hulk eri masti auhindu, oma loomingus on ta rännanud mitmeid radu. Talle meeldib nimetada end heliloojaks ja eksperimentaalseks saksofonistiks.

19. aprillil plaadifirma Gotta Let It Out all ilmuval albumil «Farm Fresh» on Maria Fausti ja USA muusikute Tim Dahli ja Weasel Walteri kümme pala. Albumi esitlused Eestis on 20. aprillil Kuressaares ja 22. aprillil Tallinnas Jazzkaare eksperimentaal-jazz’i päeval, kus peale Maria Fausti, Tim Dahli ja Weasel Walteri trio astub üles ka Rootsi eksperimentaalne vokalist Sofia Jernberg.