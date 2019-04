«Troonide mäng»: kas nii hea, kui ootasime?

Maailma suurima telesarja viimase hooaja esimene osa on fännide poolt vääriliselt vastu võetud, IMBD kasutajad annavad selle hindeks 9/10. Ehkki tobe on sellist suurteost vaid ühe osa järgi hinnata, kaldun nõustuma. See lõpu algus on küll tagasihoidlik ning väljapeetud, kuid annab fännidele kätte niidiotsad, mis põnevuse viimse vindini peaksid kerima. Kümne nädala pärast oleme ühe saaga võrra vaesemad.

Andunud fännina vaatasin muidugi kõik varasemad hooajad ära ning ajastasin nii, et sain viimasesse hooaega siseneda lendstardist. Selle tõttu olen tänulik, et osa 8.1 ei raisanud aega «previously in «Game of Thrones» tüüpi nämmutamisele, vaid asuti kohe asja juurde, st jätkati sealt, kus pooleli jäi. Radikaalselt on muudetud kuulsat aurupungi stiilis algusanimatsiooni, mis kujutab nüüd varasemast märksa enam interjööre ja tekitab kohe kuidagi sünge eelaimuse.

Aga kuhu me siis jäime? Ebalased on surnust ellu äratatud draakoni abil Müürist läbi murdnud. Westeroses valitseb ebakindel liit: igal juhul on nii Daenerys kui Jon ühelt poolt ja Cersei ja Euron teiselt poolt lubanud koos Põhja surnute armee vastu võidelda. Ja ennäe, Talitundrusse ratsutabki sisse dothrakide ja Rikkumatute ühendarmee, suurim armee, mida Põhi eales näinud, mida katavad õhust kaks lohet.

Järgnevad sündmused kulgevad üsna ootuspäraselt: loomulikult tekib rivaliteet Sansa ja Daeneryse vahel, samuti laguneb Jon Starki autoriteet oma vasallide silmis. Mõeldaks vaid, ise valiti Põhja kuningaks, kuid paneb põlve maha Hullu kuninga järeltulija ees, kelle põhiline patt on Lõunast pärinemine. Tuletame meelde, millega algas esimese hooaja esimene osa: kroonitud pea ratsutab sisse Talitundrusse. Muide, ka nende stseenide muusika on samasugune. Aga nüüd oskab Sansa seesugust au juba vääriliselt hinnata, kas pole? Samasugust kõige esimese osa peegeldust näeme ka Jamie Lannisteri ja Brandon Starki kohtuvates pilkudes.

Samal ajal Kuningalinnas: keegi, kes on George R.R. Martini raamatuid lugenud ja sarja vaadanud, ei saanud hetkekski arvata, et Cersei sellest lubadusest ka kinni peab. Nii et seni on kõik läinud nii, nagu pärast seitsmenda hooaja lõputiitreid võis ennustada.

Antud osa üheks säravaimaks hetkeks pean topeltstseeni, kus Samwell Tarly kõigepealt teda saab, mida Daenerys (kes peaks ju valgeid jõude esindama) on teinud tema isa ja vennaga. Ja see järel kohe ruttab Sam Jonile teatama — ja meie ju seda juba teame — et viimane on õigupoolest Aegon Tragaryen, Lyanna Starki ja Rhaegar Targaryeni poeg ja see Raudtrooni õige pärija. John Bradely mängib siin Tarlyna väga mõnusalt, üldse on ta «Troonide mängus» üks mu lemmiknäitlejaid (kõigi nende tosinate seast).