Marek Tamm Jumalaema kiriku tähendusest

19. sajandil on Jumalaema kiriku ja Prantsusmaa ajalugu lahutamatult seotud, kord pälvib ta keskvõimu toetuse, nagu näiteks Bourbonide restauratsiooni (1814–1830) ja Teise keisririigi ajal (1852–1870), kord langeb uuesti põlu alla, nagu näiteks Juulimonarhia (1830–1848) päevil. Kuid 19. sajandisse jäävad kaks suure tähendusega episoodi, mis annavad Notre-Dame’ile selle tähenduse ja selle väljanägemise, millega me olema tänapäeval harjunud.

Esiteks kirjutab Victor Hugo 1831. aastal kirjastaja visal pealekäimisel ajaloolise romaani, milles püüab matkida tollal väga populaarse Walter Scotti loomingut. Tulemuseks on liigutav armastuslugu «Jumalaema kirik Pariisis», mis võidab kohe prantsuse lugejate südamed ja muudab kiriku romantismiajastu üheks sümboliks. Romaan levib kulutulena üle Euroopa ja 1876. aastal saab seda Jakob Permanni lühikeses ümberjutustuses lugeda ka eesti keeles, pealkirja all «Notre-Daame kellalööja». Hugost saab Jumalaema kiriku kõige mõjukam eestkõneleja ja suuresti tänu tema initsiatiivile otsustab Prantsuse keskvõim alustada 1843. aastal kiriku restaureerimisega. Selle töö elluviijaks värvatakse arhitekt Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, kelle juhendamisel kestavad mastaapsed taastamis- ja ümberehitustööd 1864. aastani. Viollet-le-Duc otsustab ennistada kõik läänefassaadi skulptuurid, ehitada piki- ja põikhoone ristumiskohta uue nelitistorni (mis nüüd tulekahjus paraku hävis), taastada endisaegsed aknad ja varustada kirik fantaasiarohkete veesülititega, mis paradoksaalsel moel on praeguseks kujunenud Notre-Dame’i sümboliks (kuigi need esindavad pigem 19. sajandi romantistlikku vaimu, mitte keskaegseid arusaamu).

Viollet-le-Duci ulatuslik looming joonistub linnarahvale veelgi selgemalt välja 1860. aastatel, kui Cité saarel (nagu kogu Pariisis) teeb ulatuslikke ümberehitusi linnaprefekt Georges-Eugène Haussmann, kes lõhub katedraali ümbert maha suure osa keskaegsest hoonestusest ja avab kirikule sootuks uued vaated, need, millega me oleme tänapäeval sedavõrd harjunud.

Uue vabariikliku korra ajal (alates 1870) säilitab Jumalaema kirik oma tihedad sidemed riigivõimuga. Siin peetakse mitme Kolmanda vabariigi presidendi matusetalitust (Adolphe Thiers, Sadi Carnot, Paul Doumer), komme, mis on jätkunud veel pärast Teist maailmasõda, mil Jumalaema kirik on võõrustanud Charles de Gaulle’i (1970), Georges Pompidou (1974) ja François Mitterrand’i (1996) matuseid.

Viimased veerandsada aastat on Notre-Dame elanud puhastamise ja parandamise tähe all. 1993. aastal algasid ulatuslikud renoveerimistööd, mis pole päriselt lõppenud siiani. Mäletan omaenda pikka ootust, et viimaks ometi kirik tellingute alt vabaneks, mis juhtus alles mõned aastat tagasi. Pärast eilset põlengut võib aga paraku eeldada, et kirik suletakse mitmeks kümnendiks taastamistöödeks, mis tähendab, et vähemalt üks või kaks põlvkonda saab seda Prantsusmaa üht suurimat sümbolit vaadata vaid väljast ja tellingutesse peidetuna.