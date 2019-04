Tõnu Õnnepalu: miski hävimatu meis…

Kuid taas. Ma pole seal. Ma ei saa minna appi. Häbi oleks targutada. Kuid ma ei saa ka keelata oma kujutlust ega mitte lasta tal täna hommikul minna sellesse linna, mis mu elus juhtumisi nii palju on tähendanud.

Metroos tööle sõitjad, näen, on veel endassetõmbunumad kui tavaliselt. Või hoopis räägivad üksteisega, jagavad oma jubedust ja muret

Metroos tööle sõitjad, näen, on veel endassetõmbunumad kui tavaliselt. Või hoopis räägivad üksteisega, jagavad oma jubedust ja muret? Igal juhul on metroo ja linnalähirongid tühjemad, kui peaksid olema sel tunnil, isegi koolide lihavõttevaheaega arvesse võttes. Tänavatel on ummikud see-eest hullemad kui muidu. Mõni kiirabiauto on sellesse plekist merre kinni jäänud ja laseb abitult sireeni. Ei, tema ei tõtta enam sellele õnnetuspaigale. Ka ilma suurte katastroofideta on iga tund keegi suures linnas raskesti haige või suremas või kardab, et ta on haige või suremas… Kohvikuterrassid? Vabalt võivad nad varahommikul rohkemgi täis olla kui tavaliselt. Inimesed tahavad rääkida. See ei aita selle vastu, mis oli, aga aitab edasi elada.

Sest see on Linna igavene deviis: Edasi elada!

2015. aasta sügisel, kui oli see Bataclan ja mis kõik veel, elasin juhtumisi Die’ linnakeses Alpide jalamil. Oktoobri lõpus sealt Pariisi kaudu kodumaale sõites mõtlesin naiivse ja häbematu uudishimuga, et lähen vaatan, kas Pariis on nüüd ka kuidagi muutunud. Eemalt ju loed ja vaatad neid uudiseid (siis veel lugesin ja vaatasin) ja kujutledki neid millegi tohutu suurena. Ainus muutus, mida ma märkasin (aga see oli muutus võrreldes pigem viie aasta taguse kui rünnakute-eelse Pariisiga) oli see, et hilissügisese esmaspäevaõhtu kohta olid kohviku- ja restoraniterrassid üllatavalt rahvarohked. Millest võis järeldada, et Linnas liigub veelgi enam vaba raha ja Linna elanikud armastavad veelgi enam head toitu ja meelelahutust kui aastate eest.

Aastate eest… Ma ei tea, võib-olla olen käinud ja elanud ühes hoopis teises Pariisis. Ma ei ole end selles linnas mitte kunagi mitte kuidagi ohustatuna tundnud. Vastupidi. Olen seal alati kõndinud muretult ja ilma hirmuta. Nagu lõpuks kõik need teisedki. Või mis ma neist tean? Saladus on see, et igaühel, kes elab selles vanas suures linnas (mis muuseas, nagu kõik vanad suured linnad, on ehitatud tuhandete kui mitte miljonite ebaõiglaste ohvrite verele, kontidele ja pisaratele), on oma Linn. Mille ta endale mõttes rajab ja ehitab. Ja kus ta siis elabki, nii palju kui talle seal elada on antud.