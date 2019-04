Eri Klasile pühendatud Birgitta festivali avab uudisteos

«Festival on tänavu pühendatud Eri Klasi 80. sünniaastapäevale ning oleme programmi kokku pannes suhelnud tema pere, sõprade ja kolleegidega. Rõõm on tõdeda, kui palju see kummardus motiveerib inimesi festivali panustama. Kõik meenutavad teda väga soojalt,» ütles Tallinna Filharmoonia direktor Margit Tohver-Aints.

Oma kogemust koostööst Klasiga jagas pressisündmusel Tallinna Filharmoonia kunstiline juht Risto Joost. «Eri elab meis kõigis edasi erinevates vormides. Ta andis võimaluse noortele ja mina olin üks neist. See energia, mis läheb dirigendilt muusikutele, on eriline ja isiklik.» Joost rõõmustas, et Klasi vaim on Birgitta festivalil jätkuvalt esindatud.