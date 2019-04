Kris Lemsalu saladused: elu ja surm Veneetsias

Milliseid töid Kris Lemsalu, Eestit 58. Veneetsia biennaalil esindav kunstnik, maailma ühel olulisemal näitusel näitab, see peab jääma 10. maini saladuseks. Kunstnik lubab enne eluringiga tegeleva näituse «Birth V – Hi and Bye» avamist fotole jäädvustada skulptuursetest ruumiinstallatsioonidest ainult fragmente. Ent Kris Lemsalu lähenemist reedavad Eesti näitust tutvustaval esitlushommikul eksponeeritud lilleõielaadsed tussid – lihavõttekorvidesse pakitud 30 ainulaadset skulptuuri on müügis (2000 eurot pluss käive) ja raha kasutatakse Veneetsia näituse finantseerimisel.