Reedel toimub Rainer Jancise juubelikontsert

Rainer Jancis on eesti helilooja, kitarrist ja produtsent, kelle viljaka tegevuse tulemusena on sündinud muusikat filmidele ("Keti lõpp" 2017, "Mina olin siin" 2008, "Buratiino" 2009, "Armulaud" 2007 jpt.), ballettidele ("Ninasarvik" 2017, "Tantsumaraton" 2006), telesaadetele ("Kolmeraudne", "Koosolek", "Ruudumäng"). Samuti Jaan Toomiku, Ene-Liis Semperi, Raoul Kurviza, Mark Raidpere videoteostele ja performancitele 90ndatel kuni tänaseni.

Rainerilt on ilmunud enam kui 10 CD-d, 4 vinüüli, 5 kassetti, eesti rockmuusika klassikaks muutunud Metro Luminali albumid "Ainult rottidele", "Coca Cola", "Sinus". Produtseerinud on ta Eesti parimate rockartistide loomingut nagu Zahir "Green means Go", Kriminaalse Elevandi kõik plaadid, Sõpruse Puiesteed, Vennaskonda ja Unenäopüüdjaid.