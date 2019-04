Riigikogu liige lavastab Vanemuises

Näidendi «Pikk päevatee kaob öösse» sündmustiku kokkulangevused Eugene O’Neilli enda perekondliku taustaga on enam kui ilmsed – õieti ongi seda peetud osalt kirjandusteoseks, osalt draamavormi valatud fragmendks autori autobiograafiast.

See 1912. aasta augustipäev pole just parim perekond Tyrone’i elus. Ometi algas kõik nii lootustandvalt – täna hommikul ja ka palju aastaid tagasi. Lõpuni rääkimata minevikuvalud ja varjatud saladused, sõltuvused, haigused, enesehinnanguprobleemid – kõik masendav ja kurvastav, mis inimeste elus saab juhtuda, on järsku kohal ja esil ning tõest pole enam kuidagi võimalik mööda vaadata.