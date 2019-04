Tallinnas avati uus galerii

Mark Gask alustas oma karjääri kunstiärimehena juba 15 aastaselt, kui ta 70-ndate Põhja-Inglismaal hakkas raamima vanu kaarte ja fotosid ning neid ukselt-uksele müüma. Töökus ja kirg kunsti vastu kasvatasid tema äri üleriigiliseks ning peagi tegi ta koostööd ka mitmete Euroopa galeriidega. Eestisse armus Gask oma esmakordsel visiidil Tallinna enam kui 16 aastat tagasi. Selletõttu on ka galeriis eeskätt esindatud Eesti ja Šoti kunstnikud.

Staapli 3 kuraatoriks on Katrin Repnau, kes alustas oma õpinguid vabade kunstide erialal EKA-s ning lõpetas need Austraalias Melbourne’is asuvas RMIT University-s. Katrin on kureerinud näitusi Eesti Rahvusraamatukogus, Tallinna Linnamuuseumis, Perth’i linnavalitsuses ning möödunud aastal korraldas ta näitusega «Elu.Ruum/Living.Space» kunstidessandi Melbourne’i, tutvustades seeläbi esmakordselt Austraalias kaasaegset Eesti kunsti.