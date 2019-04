Näha saab lihavõttepühade teemalisi nõusid

Kui näituse avamisel veebruaris olid eraldi esile toodud rahvuslikud ja vabariigi sümboolikaga esemed, siis nüüd on välja pandud nõud, millel on kujutatud urbasid, tibusid ja värvilisi mune. Suvitushooajaks on kavas tuua näitusele täiendav kollektsioon omaaegsete turismimeenetena levinud kohavaadetega suveniirnõusid.

Näitusel on esmakordselt avalikult eksponeeritud teadaolevalt maailma suurim Langebrauni portselani erakollektsioon. Priidu Nõmme kogus on Nikolai Langebrauni portselanitööstuse märke kandvaid nõusid ilmselt rohkem kui Eesti muuseumides kokku. Näitus on üles ehitatud temaatilises võtmes, eraldi on eksponeeritud suured tervikserviisid ja lastele mõeldud mininõud. Lisaks esemetele saab vaataja tutvuda ka nende kollektsioneerimisega seotud põnevate lugudega. Erakogu loo kõrval annab näitus ülevaate Nikolai Langebrauni portselanitööstuse ajaloost ja mitmekesisest toodangust.

Aprillis on muuseum on avatud teisipäeviti kell 10–20, kolmapäevast laupäevani kell 10–17, pühapäeviti kell 10–16. Alates maikuust on muuseum avatud iga päev kell 10–18.

Pühade ajal on muuseum avatud laupäeval, 20. aprillil ja taas teisipäeval, 23. aprillil.

NB! Suurel reedel 19.04 ja ülestõusmispühade 1. pühal 21.04 on muuseum suletud!