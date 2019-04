Euroopa ülistus

Kuhu žanrisse see töö paigutada? Ehk on tegemist häältepüüdjaga spetsiaalselt valimiste jaoks? Vaevalt, raamat vist peaaegu ei too hääli juurde, raamatulugejail on oma poliiteelistused ammu tehtud. Ent autoriteeti peaks autorsus ometi tõstma. Vahest on oopus enese euroopalike veendumuste kokkuvõte, nende lõplik kinnitus, omamüüdi kehtestamine? Et mina arvan endast ja maailma asjadest vaat nõndamoodi ning olgu see igaveseks ajaks talletatud. Miks mitte? Enam-vähem kõik suured poliitikud on niimoodi talitanud. Ent äkki on tegemist omamoodi memuaaridega, mis on rikastatud rohke faktimaterjaliga? Või hoopis õpikuga näiteks bakatudengeile? Viimasele võimalusele vihjab ka rohke üleseletamine joonealustes märkustes.