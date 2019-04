Nädala plaat. Ristikheina-neopunk

Aprilli esimene pool on andnud kaks suurepärast albumit, mis on otseselt võrsunud pungist. Kanada kvarteti PUP „Morbid Stuff“ presenteerib punki mõneti nihilistlikus, ent mõnusalt positiivses võtmes. Dublini viisik Fontaines D.C. aga kaevub oluliselt sügavamatesse kihtidesse ja naaseb sealt äärmiselt tugeva debüütalbumiga, mis on selle loo kirjutamise aegu maineka saidi Album of the Year kriitikute punkte arvestavas edetabelis tänavuse aasta kõige kõrgema skooriga plaat.