Neuroosiaia kuningas ehk Robert Smith 60

The Cure’i põhimees Robert Smith saab 21. aprillil 60. Tema nimi on üks tavalisemaid, aga tema välimus ja hääl üks äratuntavamaid ja isegi karikatuursemaid. Võib-olla mäletan valesti, aga kas pole müügil olnud isegi Robert Smithi nukk. Natuke nukulaadne oli ka elupõlise The Cure’i fänni ja Robert Smithiga sarnast look’i harrastava Tim Burtoni „Edward Käärkäe“ Johnny Deppi mängitud ja mõistagi Smithist inspireeritud „morbiidselt romantiline“ peategelane.