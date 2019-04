Svetlana Jantšek: juubelifestivali soovime korraldada kui pidupäeva

«Lavastuste valiku määrasid paljuski nende tehnilised nõudmised ning lavade mõõdud, eriti Kohtla-Järvel, kus lava on väike. Toon näite: Suure Draamateatri Bogomolovi lavastuses «Slava» on teatud istmed saalis märgitud piiratud nähtavusega kohtadeks, kuna Estonia teatri lava on märgatavalt väiksem, kui Suures Draamateatris. Antud juhul on aga ebameeldivused vaatajate jaoks minimaalsed ja lavastus õnnestus säilitada algsel kujul, nii nagu seda mängitakse Suures Draamateatris,» selgitas Jantšek.