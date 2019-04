Kuidas punkar jõuab joogani

Mul peaaegu pole sõpru, kes tunnistaksid, et tegelevad läbipõlemisega. Mulle tundub, et läbipõlemine nõuab, et inimene sõltuks täiega oma ettevõtmiste edust või ebaõnnest.

Mida soovitaksid neile, kes on samasuguses olukorras nagu sina olid enne puhkust?

Lihtsalt puhata. Palju und, palju värsket õhku, palju jalutamist, palju mediteerimist ja lihtsalt lõõgastumist. Ja nii vähe kui võimalik töötada, muretseda, stressis olla ning vastutada.

Millega bändikaaslased puhkuse ajal tegelesid?

Kes millega. Kõigil on omad kohustused ja tegemised. Kellel pere, kellel ammu plaanitud projektid, kes mängib veel ühes-kahes bändis.

Vaatan teid ja mõtlen, et mis tunne on laulda mõnda vana hitti nagu « » juba viieteistkümnendat aastat jutti ning seda iga kord täie auruga.

Juba kaheksateisteist aastat, me kirjutasime selle loo aastal 2001. Ma vaatan seda lihtsalt menuka lauluna, mida inimesed armastavad. Seega esitame seda iga kontserdi lõpus seni, kuni paneme bändile punkti.

Ma ei pea alati selle teksti tähendust endast läbi laskma, kui ma lähen lavale. Kui me bändiga esineme, ei mängi laulud minu jaoks sama rolli, kui neid mõttega kuulates. Kontserdil on laulud nagu puuhalud, mida peab järjest ahju viskama, et oleks küte. Minu jaoks on esinemine rohkem sport kui lihtsalt esinemine. Eriti, kuna ma ei lase sõnu endast läbi.

Kolleeg Cha-Cha Ivanov laulab oma bändi Naivi uues loos, et on «…vana kloun areenil…» ja «retro artist, kes on forever young». Mulle tundub, et ta on eneseirooniline. On sul mingi oma retsept, kuidas laval väärikalt vananeda?

Ei, mul pole taolist retsepti, ma olen ikka ju veel suhteliselt noor inimene. Tuleme selle teema juurde tagasi, kui ma olen ligi kuuskümmend, siis on mul see retsept olemas. Seni on vara veel.

Esinemine on sport. Mis suhe teil muidu muu spordiga on?

Viimased pool aastat olen teinud rohkem sporti, kui kunagi varem. Katsun võimalikult tihti jõuda poksitrenni ja tegelen lisaks Kundalini joogafa. Paljud mu punk- ja rockiidolid nagu Iggy Pop, Mick Jagger, Henry Rollins või Campino on mulle selles mõttes suurepärased eeskujud. Meie kontserdid nõuavad palju energiat ning kahe ja poole tunniseks kütteks valmis olemine nõuab mõningat treenitust.

Milline näeb välja teie bändi tavaline töönädal? Olete juba puhkuse-eelsel režiimil tagasi?